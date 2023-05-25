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Haberler Politika Metin Akpınar'dan ‘Erdoğan’ övgüsü: Bükemediğin bileği öpeceksin

Metin Akpınar'dan ‘Erdoğan’ övgüsü: Bükemediğin bileği öpeceksin

25.5.2023

Gazete

Metin Akpınar’dan ‘Erdoğan’ övgüsü: Bükemediğin bileği öpeceksin
SANATÇI Metin Akpınar 28 Mayıs seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Muhalif yapısıyla tanınan Akpınar, Recep Tayyip Erdoğan'ın halkta oluşan "baba" metaforuna vurgu yaptı. Hükümetin depremzedelerin yaralarının sarılması noktasındaki çalışmalarına değinen Metin Akpınar, "Erdoğan hemen inşaat çalışmalarını başlattı. Millet İttifakı ise depremzedelere sadece vaat veriyordu" ifadelerini kullandı. Akpınar, Başkan Erdoğan'ın siyasetteki başarısına da dikkat çekerek, "Eğer seçmen oyu kullanıp seçimini yapmışsa bükemediğin bileği öpeceksin, başka çare yok" dedi.
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