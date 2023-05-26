Altılı masadan kaçan kaçana!

14 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğrayan 6'lı Masa ortaklarında kopuş süreci hızlandı. İYİ Parti, DEVA ve Gelecek Partisi'nde genel başkanlara tepkiler dinmezken istifalar peş peşe geliyor. Ege illerinde 6'lı masa ortağı üyesi partilerin önde gelen isimleri istifa ederek AK Parti'ye katıldı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti'den Yenipazar ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi seçilen Kıvanç İşbilen, geçtiğimiz Nisan ayında Genel Başkan Meral Akşener'in politikalarına tepki göstererek partisinden ve belediye meclis üyeliği görevinden istifa edip AK Parti'ye katıldı.

AK PARTİ'YE KATILDILAR

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Gelecek Partisi Fethiye Kurucu İlçe Başkanı Sadet Kansız ve 15 üyesi ile DEVA Partisi Gençlik Kolları eski Başkanı İsa Özdemir AK Parti'ye katıldı. Denizli'de DEVA Partisi Çivril İlçe Başkanı Murat Orhanlar ve 11 yönetim kurulu üyesi partilerinden istifa edip AK Parti'ye üye oldu. Murat Orhanlar ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, partilerinden istifaları sonrası AK Parti Çivril İlçe Başkanlığı'na gelerek üyelik işlemlerini başlattı.

TÖRENLE ROZET TAKILDI

Manisa'da İYİ Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri Kubilay Çörekçi ve Murat Ateşbudak, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçti. Şehzadeler'de 52 kişi istifa ederek MHP'ye geçti. Kırkağaç İYİ Parti Kadın Kolları Başkanı Pervin Handırlı ve çeşitli partilerden istifa eden 143 kişi düzenlenen törenle MHP'ye geçti. DEVA Partisi Kula İlçe Başkanı Ahmet Akıncı, Denizli'den Selma Aliye Kavaf'ın Manisa'dan aday gösterilmesine tepki göstererek partisinden istifa etti.

KAZIM YÖRÜKCE