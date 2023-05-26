Şehit kardeşinden Kılıçdaroğlu’na tepki: Terör örgütleri alenen CHP’ye oy istiyor!

BİNGÖL-ELAZIĞ karayolunda 24 Mayıs 1993 tarihinde usta birliklerinden kadro birliklerine giderken PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 33 askerden biri olan Denizlili Mehmet Öztürk'ün kardeşi Feridun Öztürk, CHP'ye tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Seçilirsem terör örgütü yöneticiliği dahil 4 suçtan ceza alan, ayrıca 6-8 Ekim olaylarından müebbet hapis cezası ile yargılanan HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağım" şeklindeki açıklamasına ve Van'da CHP tarafından düzenlenen mitingde atılan sloganlara isyan eden Öztürk, "Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da terör örgütü ve terör örgütü sempatizanları, bugünkü CHP Genel Başkanı'na alenen oy istiyorlar. Hatta CHP'lilerden daha çok fazla çalışıyorlar. Neden acaba?" ifadelerine yer verdi.

SEBAHATTİN ALP