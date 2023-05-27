‘Kılıçdaroglu her şeyi karşılamaya hazırdı’

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın, ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı tartışma konusu oldu. Bu bağlamda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sinan Oğan'ın Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde "makam" talep ettiğini iddia etti. Bu iddialara net yanıt çok geçmeden geldi. Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin detaylarını anlatan Oğan, makam talep etmediğini ancak Kılıçdaroğlu'nun tüm imkanları sağlama konusunda hazır olduğunu vurguladı.

Oğan açıklamasında, "Yani cumhurbaşkanı yardımcılığı, bazı bakanlıklar hazırdı, sayın Kılıçdaroğlu bunları ifade etti. Ama benim için önemli olan Kılıçdaroğlu'ndan bir makam mevki talep etmek değil, 1 parlamento çoğunluğu kendisindeyken istikrar nasıl sağlanacak, 2 HDP desteği olmadan bu seçim alınabilir mi ve alınamayacağını ben zaten orada gördüm" dedi.