Sizi dolandırmaya çalışan şahıslara inanmayın!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, vatandaşları uyarırken, isim vermeden Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu. Önceki akşam bazı yurttaşların cep telefonlarına Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gönderildiği öne sürülen SMS yankı uyandırdı.Kısa mesajda şu ifadeler yer aldı: "Sevgili vatandaşım, borç harç evini geçindirmeye çalıştığını biliyorum. İktidara gelir gelmez, bireysel kredi kartı borçlarınız için kesin çözüm üreteceğim. Erdoğan'ın sebep olduğu ekonomik buhran yüzünden birikmiş kredi kartı borçlarınızı, devletimizin hazinesi, bankalardan devralacak. Kredi kartı borcunuzun faizi tamamen silinecek ve anapara 36 ay taksitlendirilecek. Böylece yüz binlerce vatandaşımız, bu yükün altında ezilmekten kurtulacak, rahat bir nefes alacak, borç batağı yüzünden yuvalar yıkılmayacak. Unutmayın, 28 Mayıs seçimi, bu ağır borçlardan kurtulma veya ülkede borç batağına saplanma referandumudur! Vatanını seven sandığa gelsin." Aynı saatlerde Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak 'kredi kartı borçları çözüm' vaadini duyurdu. Bunun üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da uyarı mesajı paylaştı. AK Partili Dağ, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı: "UYARI! Sizleri telefonla arayarak veya SMS atarak kendilerini cumhurbaşkanı adayı, siyasetçi, parti genel başkanı olarak tanıtıp, hesabınıza karşılıksız para yatıracağını, kredi kartı borçlarınızı sileceğini söyleyerek sizi dolandırmaya çalışan şahıslara inanmayınız."AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de geçen hafta Memleket Partisi Ödemiş İlçe Başkanlığı'ndan istifa ederek AK Parti'ye katılan Özay Yiğen ve beraberindeki 50 kişiye parti rozetlerini taktı. Hamza Dağ, kendilerine destek veren Ödemişlilere teşekkür etti.