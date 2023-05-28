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Haberler Politika Aydın’da 17 terör örgütü üyesi tutuklandı

Aydın’da 17 terör örgütü üyesi tutuklandı

28.5.2023

Gazete

Aydın’da 17 terör örgütü üyesi tutuklandı
Aydın'da jandarma ekipleri 2023 yılı içerisinde terör örgütlerine yönelik düzenledikleri 86 operasyonda 86 şüpheliyi yakalarken, bunlardan 17'si tutuklandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, 2023 yılı içerisinde il genelinde PKK/KCK-PYD/YPG, DHKPC, TKP/ML, FETÖ/PDY, DEAŞ silahlı terör örgütlerine yönelik bu zamana kadar 86 operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 59 PKK/KCK, 5 TKP/ML, 1 DHKP-C, 3 DEAŞ, 18 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü olmak üzere 86 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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