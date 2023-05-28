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Haberler Politika CHP’li Ulusoy, gazeteciye hakaretten hapis cezası aldı

CHP’li Ulusoy, gazeteciye hakaretten hapis cezası aldı

28.5.2023

Gazete

CHP’li Ulusoy, gazeteciye hakaretten hapis cezası aldı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir gazeteciye hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Ali Bülent Ulusoy, 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ulusoy tarafından ağır hakaret, şiddet ve tehdide uğrayan Gazeteci Okan Yavaşer, dava açarak şikayetçi oldu. Yapılan yargılama sonucunda CHP'li Başkan Yardımcısı Ali Bülent Ulusoy, 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gazeteci Yavaşer, "Başlatmış olduğum hukuki mücadelemde ve sonrasında yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu konuda adı geçen şahıs, oturduğu koltuktan kalkana kadar gerekli hukuki mücadele de sürdüreceğimden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
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