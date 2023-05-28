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Haberler Politika ‘Dezenformasyon tüm dünyanın ortak sorunu’

‘Dezenformasyon tüm dünyanın ortak sorunu’

28.5.2023

Gazete

‘Dezenformasyon tüm dünyanın ortak sorunu’
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dezenformasyonun dönemin gerçeği ve sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sorunu olduğunu söyleyen Altun, günümüzde gerçek anlamda bir dezenformasyon yağmuruyla karşı karşıya olunduğunu ifade etti.

YALAN HABER KAMPANYALARI
Sosyal medya üzerinden Türkiye'de bireylerin dezenformasyona maruz kalma oranının bütün diğer ülkelerin toplumlarından çok daha fazla olduğunu bildiren Altun, "Bunun gerekçesi en temelde Türkiye'nin yürüdüğü yol, Türkiye'nin yaptığı makro stratejik tercihtir. Bu makro stratejik tercih dolayısıyla Türkiye'nin bu tercihten vazgeçirilmesi amacıyla dezenformasyon bir müdahale biçimi olarak karşımıza çıkar. Dezenformasyon bugün yoğun bir şekilde karşı karşıya kaldığımız bir sorun olsa da yine tarihimizde, Türk modernleşme tarihinde, siyasi tarihimizde de sıklıkla karşılaştığımız bir durum. Siyasi tarihimiz maalesef darbeler tarihidir, siyasete müdahaleler tarihidir. Bu müdahalelere bakarsanız, bu müdahalelerin hemen öncesinde çok yoğun bir yalan haber kampanyasının, bir dezenformasyon kampanyasının olduğunu görürsünüz."

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