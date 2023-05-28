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Haberler Politika “HDP önünde umutla oğlumu bekliyorum”

“HDP önünde umutla oğlumu bekliyorum”

28.5.2023

Gazete

“HDP önünde umutla oğlumu bekliyorum”
Terör örgütü PKK mensuplarınca çocuklarının kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti HDP il binası önünde kararlılıkla devam ediyor. 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır'a gelerek oturma eylemini başlatan ailelerin çocuklarını HDP binasının önündeki çadırda bekleyişi, bin 363'üncü gününde yaz kış demeden kentte etkisini gösteren hava sıcaklığına rağmen aralıksız sürüyor. Evladı Mahmut için 4 senedir mücadele ettiğini belirten Bedriye Uslu, "Oğlum Mahmut, beni görüp duyuyorsan gel. Devletimizin şefkatli ellerine teslim ol. Yeter artık bu çilemiz, bu derdimiz bitsin" dedi.
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