Kamera ve sismik sensörlerle sınırda kuş uçurtulmuyor

Türkiye -İran sınırının Ağrı bölümündeki 87 kilometrelik sınırın 84 kilometrelik bölümüne örülen sınır duvarı, optik kuleler, termal kameralar ve sismik sensörlerle kontrol altında tutuluyor. Sınır, 80 termal kamera ile 79 gece görüşlü kamera ile 7/24 gözetleniyor. Sınır duvarı ve sismik algılayıcılar sayesinde 2023 yılında 13 bin 800 kaçak göçmenin Türkiye sınırlarına girişinin engellendi.



ENTEGRE GÜVENLİK SİSTEMİ

Cumhurbaşkanlığınca Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi kapsamında başlatılan ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Sınır Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye- İran sınırının Ağrı bölümünde yapımına başlanan sınır duvarı 2020 Aralık ayında tamamlandı. Göçmenlerin yansı sıra kaçakçılık, yasa dışı işler ve PKK'lı teröristlerin yurda girişini engellemek amacıyla inşa edilen 84 kilometrelik sınır duvarına 33 elektro-optik kule kuruldu. 25 kilometrelik kısmında aydınlatma sistemi bulunan sınır, 10 kilometreden insan algılayabilme özelliğine sahip, 360 derece dönebilme ve 40 dereceye kadar aşağı yukarı yönlü dönebilme özelliğine sahip 80 termal kamera ile 79 gece görüşlü kamera ile 7/24 gözetleniyor. Ağrı Valisi Osman Varol, güvenlik duvarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Varol sınırda, aydınlatma sisteminin kurulduğunu ve en az 10 kilometreden insan algılayabilme özelliğine sahip, 360 derece ve 40 dereceye kadar aşağı yukarı yönlü dönebilme gece görüş özelliğine sahip 160 termal kamera ile 7/24 gözetleme yapıldığını söyledi.

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