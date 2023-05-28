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Haberler Politika Ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı 554 bini aştı

Ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı 554 bini aştı

28.5.2023

Gazete

Ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı 554 bini aştı
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terörden arındırılan Suriye'deki güvenli bölgelere Türkiye'den dönenlerin sayısı 554 bin 609'a ulaştı. Suriye'de terörden arındırılan bölgelerde günlük hayatın normalleştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar hızla ilerliyor. Türkiye'nin danışmanlığında, yerel meclislerce eğitim, sağlık, ulaştırma, altyapı, spor, ticaret gibi alanlara yönelik yatırımlarla cazip hale getirilen bölgelere Suriyelilerin gönüllü dönüşü de devam ediyor. Uzun yıllar Türkiye'de yaşamak zorunda kalan Suriyeliler, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Hatay'dan Göç İdaresi Başkanlığının Gönüllü Geri Dönüş Bürosu'ndaki işlemlerinin ardından ülkelerine geçiş yapıyor.
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