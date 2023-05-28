Yeni dünyada Büyük Türkiye mimarisi

Türkiye tarihi bir eşiği geçiyor. 29 Mayıs 2023'ten itibaren ülkemiz tarihi günler yaşayacak. Bu tarihte Türkiye'nin 100'üncü yılını 86 milyonluk aziz milletimiz coşku ile kutlayacak. Türkiye'nin yüzyıllık yeni vizyonuyla, BAĞIMSIZ TÜRKIYE PARADİGMASIYLA müthiş jeopolitik - jeoekonomik hamleler sürdürülecek.



1915'lerde Birinci Dünya savaşı ile kurulan "20'inci Yüzyıl Düzeni" sona erdi. "Yeni Dünya Düzeni" kuruluyor. İçinde yaşadığımız süreçte 21'inci yüzyıl düzeninin mimarisi ilerliyor. 'Türkiye'nin Yüzyılı' vizyonu, 2023-2053-2071 stratejik planlarla dolu. Büyük Türkiye'nin vizyonu dışta jeopolitik ve jeoekonomik, içte yerli ve milli parametreler içeriyor. Türkiye'nin yüzyılı vizyonu, son 10 yılda gelişen olaylar ve olası yeni gelişmelerin odağında Büyük Türkiye'nin nasıl konumlanacağını ilan ediyor. 86 milyonluk Aziz Milletimizin kalbinde ANADOLU, kafasında dünyanın mazlum ve mağdur insanları olduğu bir gerçektir. Türkiye'miz bugün, 21'inci yüzyılın 'Özgül Ağırlığı Olan Bölgesel Güç - Küresel Aktör'ü konumunda.



MAKUS TALİH DEĞİŞİYOR

Türkiye, tarihi yeni jeopolitik hamleleri gerçekleştirmeye devam edecek.

Jeopolitik hamlelerimiz Türkiye'nin geleceğinin şekillenmesi açısından en belirleyici aktör olacağını gösterdi ve göstermeye devam edecek. İçinde yaşadığımız süreçte Türkiyemız, ortaya koyduğu bölgesel ve küresel paradigmalarla yeni dünyada Büyük Türkiye mimarisini ilmek ilmek örerken yakın coğrafyamızin makus talihini de değiştirecektir.

29 Mayıs 2023 sonrası, Türkiye'nin yüzyılı, dünyada 360 derece bakışla çok yönlü jeopolitik ve jeoekonomik parametreler içeriyor.

Türkiye'nin yüzyılında, Yakın Coğrafya ile bire bir ilgi ve ortaklıklar, İslam dünyasının beraberliği, Asya ve Afrika açılımları birer temel olarak derinlik kazanacaktır. Ukrayna savaşı jeopolitik hatlarda deprem etkisi yaptı, jeopolitik haritaların değişmesine yol açtı. ABD (NATO) ile Rusya'nın jeopolitik hesaplaşması Asya'ya evriliyor, Çin etrafında yeni jeopolitik haritalar şekilleniyor. Bu öyle bir hesaplaşma ki her ülkenin ayrı bir hesabı bulunuyor.

Yukarıda yayınladığımız Derin Amerika'nın İslam dünyasını bölme planlarına dikkatle bakınız.

Türkıye'nin, Irak'ta, Suriye'de,

Doğu Akdeniz'de kirli planları paçavraya çevrilmesinin ne kadar önemli sonuçlar verdiğini çok iyi anlatmaktadır. Bir tarafta ABDAvrupa, diğer tarafta Rusya-Çin'in iki kutup olarak 21. Yüzyıla hakim olma mücadelesi sürerken, Birleşik Türk Devletleri dünyaya üçüncü bir eksen müjdesi veriyor.



TÜRK DEVLETLER BİRLİĞİ

29 Mayıs sonrasında, çatı ismi TÜRK DEVLETLER BİRLİĞİ olan 'Yedi devlet bir millet' paradigmasının yeni dünya düzeninde ne kadar etkili bir kuşak olduğunu daha net olarak göreceğiz. Türk Devletler Birliğı'nin köprüsü ZENGEZUR KORİDORU olacak.

Zengezur koridoru, bu bölgeden açılacak kara ve demiryolu ulaşımıyla Azerbaycan'ı, Nahcivan Özerk Cumhuriyeti ve devamında Türkiye ile birbirine bağlamayı hedefleyen bir 21'inci yüzyıl projesidir. Gün gelecek Kazakistan'dan çıkıp Zengezur'dan geçip İstanbul'a kadar gidebileceğiz, Iğdır'a, Kars'a gidebileceğiz. Evet. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan, 21. Yüzyılı bir "Türk Asrı" yapmak üzere yola çıkmıştır.

29 Mayıs sonrası, Doğu Akdeniz - Adalar Denizi (EGE) ve Karadeniz'de mavi vatan stratejisi uygulandıkça denizlerde Türkiye varlığı etkinlik kazanacaktır.



SONUÇ

29 Mayıs 2023 sonrası, elimizde olan veriler ve STRATEJİK analizler gösteriyor ki Türkiye, 21. yüzyıl dünyasının şekillenmesinde rol oynayacak ülkelerin başındadır.

Yeni Dünya Düzeninin Merkez Üssü Türkiye'dir.

29 MAYIS TÜRKIYE ZAFERI

KUTLU OLSUN.

DİĞER