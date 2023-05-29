CHP’de sistem çöktü veri akışı durdu

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını anlık paylaşacağını duyuran CHP'de, partinin genel merkezinde sandık sonuçlarına ilişkin veri paylaşımı yapılamadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "1,5 senedir üzerinde çalışıyoruz" dediği seçim veri sistemi, 14 Mayıs'taki seçim sonuçlarında çökmüştü.

"SONRA GÖRÜŞÜRÜZ!"

14 Mayıs seçimlerinde oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 puan farkına rağmen "Öndeyiz, kazanıyoruz" açıklamaları yapan CHP yöneticileri, kesin sonuçlar sonrası yapılan yanlış açıklamaların parti sistemlerindeki veri akışının çökmesine bağlamışlardı. Dün yapılan ikinci tur için benzer hataların yaşanmayacağını duyuran CHP'de yine hayal kırıklığı yaşandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na karşı önde olduğu yarışta, CHP Genel Merkezi kendisine ait sistemin çökmesi sonrası verilerin akışını durdurdu. Partinin seçim sitesi geliyorum. chp.org.tr de kapatıldı. Siteye girenler, "Seçim sistemlerimiz tam gaz çalışıyor! Seçim esnasında ihtiyaç duymadığımız tüm web sitelerini 29.05.2023 23.59'a kadar geçici olarak kapattık. Seçimden sonra görüşürüz" ifadesiyle karşılaştı.