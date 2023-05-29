Egeli siyasiler sandık başında

BAKAN MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU: DEMOKRASİ ŞÖLENİ

İzmir'de Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy kullanan Gençlik ve Spor Bakanı ve 28. Dönem Milletvekilleri Genel Seçimleri'nde İzmir milletvekili olarak seçilen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Atatürk Lisesi'nde oy kullandı. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş ile birlikte okula gelen Bakan Kasapoğlu, 1260 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Bakan Kasapoğlu oy kullandıktan sonra, "Ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olsun. Bir demokrasi şöleni yaşıyoruz. Halkımız akın akın sandıklara koşuyor. İnanıyoruz ki yine Türkiye kazanacak, ülkemiz kazanacak. Türkiye seçimlerini her daim demokratik olgunlukla en güzel atmosferde gerçekleştirmiş bir ülkedir. Bunu 14 Mayıs'ta gördük. Bugün de yine inşallah aynı olgunlukla en güzel şekilde, karşılıklı sevgi, saygı çerçevesinde bunu yaşayacağız. İnanıyorum ki en güzel şekliyle de yeni bir dönemi Türkiye demokrasi süreci başlatacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum. Sandıklarda görev alan tüm sandık görevlilerine, bugünkü süreci yürüten tüm görevli arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Onların bu süreçteki misyonu demokrasimiz adına, ülkemiz adına çok ama çok kıymetli. Her birine kolaylıklar diliyorum" dedi.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI HAMZA DAĞ: HEPİMİZİN ARZUSU İSTİKRARIN SÜRMESİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda İzmir'de oy kullandı. Hamza Dağ, eşi Zeynep Dağ ile oy kullanma işlemi için Bayraklı Gümüşpala Mahallesi'ndeki Şehit Nazımbey İlkokulu'na geldi. Oy kullanacağı 2147 numaralı sandık görevlilerine kolaylıklar dileyen Dağ, kimliğini ibraz ederek oy verme işlemini gerçekleştirdi. Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Dağ, seçimlerin vatana, millete ve Türkiye'nin bulunduğu coğrafyaya hayırlı olması temennisinde bulundu. 2023 yılı başlarken dünyada, Türkiye'deki seçimlerin büyük önem taşıyacağı yönünde değerlendirmelerin yapıldığını hatırlatan Dağ, şöyle konuştu: "Dolayısıyla buradan çıkacak olan netice dünya açısından da önem arz ediyor. Dünya için de hayırlı olsun diyoruz. İnşallah istikrarın devamı hepimizin arzusu, isteği. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin."

AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ŞEBNEM BURSALI: TÜRKİYE KAZANDI

AK Parti İzmir Milletvekili, gazeteci yazar Şebnem Bursalı, "Bugünden itibaren bu bir demokrasi şölenidir, kazanan Türkiye'dir. Biz hep başından beri söylüyorduk, 'Öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek' diyorduk. Hiç kimse kaybetmediği gibi, Türkiye kazandı. Türk milleti 'İstikrar' dedi. Güçlü lider, güçlü Türkiye'yi ve Türkiye Yüzyılı'nı onayladı. Tam bağımsız Türkiye yolunda çok önemli bir eşiği daha atladık. Emperyallerin, Amerika'nın ve terörün boynu yine bükük kaldı. Bugünden itibaren seçim artık gündemden düşmüştür. Siyasette, ekonomide artık herkes kendi önüne, işine bakacak. Hizmete, güçlü lidere, istikrara onay veren Türk seçmeni bundan sonra Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye Yüzyılı'nı birlikte yeniden inşa edeceğiz" diye konuştu.

BAHADIR YENIŞEHIRLIOĞLU: TÜRKİYE YÜZYILI BAŞLADI

AK Parti 28. Dönem Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Akhisar'da Misak-ı Milli İlkokulu'nda AK Parti Akhisar İlçe Başkanı İsmail Ahmet Sözcüer ile birlikte 1306 nolu sandıkta kullandı. Yenişehirlioğlu, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek Türkiye Yüzyılının başladığını açıkladı.

MANİSA VALİSİ YAŞAR KARADENİZ: SONUÇLAR MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN

MANISA'DA protokolü ve milletvekilleri Cumhurbaşkanı seçimleri 2. turu kapsamında sandığa giderek oyunu kullandı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz oylarını Muradiye Atatürk Ortaokulu'nda kullandı. Vali Karadeniz, "Manisa, 14 Mayıs'taki seçimde katılım oranı en yüksek illerden biriydi. Seçim sonuçları vatanımıza milletimize hayırlı olsun" dedi.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ZOLAN: BU HUZUR DEVAM ETSİN

DENIZLI Büyükşehir Belediye Başkanı Osman, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tur oyunu eşi Berrin Zolan ve kızı Ceyda Zolan ile birlikte kullandı. Gerzele Mahallesi'ndeki Hayırseverler Ortaokulu'nda vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Zolan, seçimlerin demokrasinin vazgeçilmezi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Biz demokrasimize sahip çıktığımız sürece, birbirimize saygılı olduğumuz sürece, herkesin iradesine saygılı olduğumuz sürece ülkemiz daha ileri gider, daha güzele gider. İnşallah milletimiz bugün son sözü söyleyecek ve Cumhurbaşkanımızı belirleyecek. Huzur daim olsun."

SEDA SARIBAŞ

Eski Türkiye güzeli sandığa yeni milletvekili olarak gitti. 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'den Aydın Milletvekili seçilen eski Türkiye Güzeli Seda Sarıbaş, ilk kez milletvekili olarak oyunu kullandı. Sarıbaş'a aynı okulda oy kullananlar büyük ilgi gösterdi. Sarıbaş, "Demokrasi için, Güçlü Türkiye için, Adam gibi Adam Recep Tayyip Erdoğan için oyumuzu kullandık. 14 Mayıs'ta olduğu gibi iradesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Seçimlerin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

YAKUP OTGÖZ

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz eşi ve çocukları ile birlikte geldiği Karadere ilkokulu 1093 nolu sandıkta oyunu, "Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dilekleriyle kullandı. Otgöz, "Sayın Cumhurbaşkanımızla Muğlamıza ve ülkemize yapacağımız daha çok işlerimiz var" diye konuştu.

ÖMER ÖZMEN

14 Mayıs'ta yapılan seçimde AK Parti'den milletvekili olan Özmen, milletvekili olarak ilk kez oyunu kullanmak için Efeler 'deki Mustafa Kiriş Ortaokulu'na gitti. Eşi Meliha, çocukları Osman ve Ayşe Bahar Özmen'in eşlik ettiği Ömer Özmen, 2054 numaralı sandığa, ailesi ile birlikte oyunu attı. Özmen, "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek. Doğru adamla yola devam" ifadelerini kullandı.

ERKAN AKÇAY

DÜNYA Türkiye'deki seçimlere odaklandı. MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, eşi Naciye Akçay ile birlikte oyunu Cemal Ergün Ortaokulu'nda 1504 nolu sandıkta kullandı. Erkan Akçay, "Bütün dünyanın dikkati şu anda Türkiye'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklanmış durumda. Bu seçim aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ettiğimiz 2023 yılında gerçekleşti. Ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı olsun" diye konuştu.

MURAT BAYBATUR

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, eşi Esra Baybatur ve çocuklarıyla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulunda 1179 nolu sandıkta oy kullandı. Baybatur şunları söyledi: "Görüyoruz ki ilgi alaka ilk turda olduğu gibi çok güzel. Bu milletimizin demokrasiye ne kadar bağlı olduğunun göstergesidir. Yarından itibaren de Türkiye yüzyılı başlasın diyoruz."

AYDIN PEHLİVAN

MENEMEN Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Kubilay İlköğretim İlkokulu'nda sandık başına giderek oyunu kullandı. Sonucun milletin takdiri olacağını ifade eden Pehlivan, "Geleceğimize sahip çıkmak için, vatandaşlık görevimizi yaparak oyumuzu kullandık. Sandıktan çıkan sonuçların da hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi

TAMER AKKAL

AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Tamer Akkal, ailesi ile Muradiye Atatürk İlkokulu'nda oyunu kullandı. Akkal,"Milletimiz 14 Mayıs'ta yarım kalan işi tamamlayacak. Kaldığımız yerden devam edeceğiz.

SALİH HIZLI

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, eşi Nergiz Hızlı ve kızı Pınar Hızlı ile birlikte Akhisar Namık Oğul Anadolu Lisesinde 1192 nolu sandıkta kullandı.

SEBAHATTİN ALP/ CÜNEYT HASÇELİK/ NERMİN UÇTU/ İHSAN KARATAŞ/ ERDOĞAN CANKUŞ/ MURAT ŞENBAKLAVACI