CHP’de kılıçlar çekildi, İmamoğlu isyan bayrağını açtı

28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimlerinden ağır yaralı çıkan, ancak yaptığı açıklama ile "Buradayım, gitmiyorum" mesajı veren Kemal Kılıçdaroğlu, partililerini çileden çıkardı. İlk olarak Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan "İstifa et" çağrısı geldi. Sabah saatlerinde açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, "Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık" ifadelerini kullandı.

Aylardır genel başkanlığa hazırlandığı bilinen İmamoğlu'ndan gelen bu çıkış, CHP'de senaryoları yeniden değiştirdi. 45 gün içinde yapılması beklenen kurultayda Kılıçdaroğlu-İmamoğlu rekabetine ilişkin öngörüler kuvvetlenirken, seçim günü sert hesaplaşmaların yaşanmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta elde edilen oy oranının tarihi bir başarı olduğunu dile getirerek istikrarı savunuyor. Bu süreçte 10 Aralık Hareketi ve diğer gruplardaki kurultay değerlendirmeleri artarken, gözler bir yandan da Oğuz Kaan Salıcı'ya çevrildi.

SALICI, parti içinde gücü elinde tutan 10 Aralık Hareketi'nin İmamoğlu'na karşı genel başkan adayı olarak ön plana çıkıyor. Salıcı'nın yanı sıra 10 Aralık Hareketi'ne mensup bir diğer önemli isim de Selin Sayek Böke olarak dikkat çekiyor.

MURATHAN YILDIRIM