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Haberler Politika En güzel cevap sandıktan geldi

En güzel cevap sandıktan geldi

31.5.2023

Gazete

En güzel cevap sandıktan geldi
AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Turunun tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Baybatur, "14 Mayıs'ta meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na teslim eden milletimiz 28 Mayıs'ta da Türkiye Yüzyılı'nın anahtarının kendisinde olduğunu tüm dünyaya gösterdi ve işaret fişeğini ateşledi" dedi. Baybatur, "Aldığımız sonuca katkısı olan tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Cumhurbaşkanımız şahsında partimize ve bizlere teveccüh gösteren aziz milletimizi en kalbi duygularımla selamlıyor, şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin yolu hep açık olsun. Türkiye Yüzyılı başlasın hemen şimdi" diye konuştu.

CÜNEYT HASÇELİK
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