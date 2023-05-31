Kabine yakın zamanda şekillenecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 27'nci dönem İzmir Milletvekili Hamza Dağ, ülke gündemi ve seçim sonrası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşın seçimini yaptığını belirten Dağ, "Bizim 20 yıllık bir sürecimiz var. Yaptıklarımız var gerçekler var gerçekler üzerine vaatlerimiz var. Seçmen bizim söylediklerimizi daha doğru, daha gerçekçi gördü ve hem bu ülkenin büyümesi ilerlemesi konusunda mevcut projelerin devam etmesinin çok daha gerekli olduğunun kararını verdi. Aynı zamanda da 'mevcut sorunları da çözerse Reis çözer' dedi. Karşı tarafın bir kere vermiş olduğu sözleri doğrulayacağı bir geçmişi yok iktidar geçmiş olmadığı gibi belediyelerde 4 yıldır biz bu sözü veriyoruz ama belediyelerde biz şunu yaptık diyebileceği bir durum yok. Biz hep yapabileceğimiz şeyleri söyledik. Biz neyin sözünü verdiysek onu hayata geçireceğiz " şeklinde konuştu.



YAPILANLAR ORTADA

Kabinenin ne zaman belirleneceği yönünde kesin bir sonuç olmadığını belirten Dağ, "İnşallah yeni kabine Türkiye 100 yılı kabinesi olacak. AK Parti bir kitle partisi olduğu gibi aynı zamanda kadro partisi. Kurulduğunda beri inanılmaz kadro yetiştirmiş, bu ülkenin meselelerine sonuna kadar hakim ve çözme konusunda siyasi refleksleri ile yaşanılan kriz anında müdahale edebilecek çok sayıda isim yetiştirmiş durumda AK Parti. Siyaset inden gelen siyaset dışından gelen birçok arkadaşımız var. Zaten bugüne kadar yapılanlar ortadadır" ifadelerini kullandı. İlk atılacak adımın deprem ile ilgili olacağını belirten Dağ, "En önemlisi deprem ve depremin sorunlarını kaldırmak" dedi.

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