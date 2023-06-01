Erdoğan’dan yerel seçim talimatı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında önceki gün yapılan MYK toplantısında, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleriyle ilgili sonuçlar masaya yatırıldı.

'MESAJI İYİ OKUYUN'

Başkan Erdoğan, AK Parti'nin oy oranının düşük seyrettiği yerlerde "Oylarımız neden 35,5'e düştü, bunun analizini yapın. Oy azalması olan yerlerde tekrar üzerinde duralım. Neden kaynaklandığını, sebeplerini araştıralım. Oralar için sebep neyse neşter vuralım" dedi.

Erdoğan, "Seçim sonuçlarının analizini yapıp yerel seçimlere hazırlık yapmak lazım. Özellikle İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerde sıkı bir hazırlık yapın, teşkilatlar daha çok çalışsın. Depremle, büyükşehirlerde fahiş kira artışıyla ilgili vatandaşlarımızın özellikle seçim sathı mahallinde bize belirttikleri problemleri gidermek için çözüm üretelim. Vatandaşın mesajını iyi okumamız gerekiyor" dediği öğrenildi.

FATMA GÖKSU