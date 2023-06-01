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Haberler Politika İYİ Parti’de fatura Akşener’e kesildi

İYİ Parti’de fatura Akşener’e kesildi

1.6.2023

Gazete

İYİ Parti’de fatura Akşener’e kesildi

Seçim sonrası İYİ Parti'de 'iç hesaplaşma' başladı. Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde alınan mağlubiyet sonrası İYİ Parti'de Meral Akşener'in tahtı sallanmaya başladı. Kritik seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan 17'nci zaferini elde ederek yeniden Cumhurbaşkanı seçilirken Millet İttifakı'nda seçim sonrası süreç değerlendirmeleri başladı. CHP'de ertelenen kurultay çağrısı yeniden yüksek sesle ifade edilirken İYİ Parti'de ise 24-25 Haziran'da yapılacak olan kurultayda Meral Akşener'e rakip çıkacağı konuşulmaya başladı.

HAREKETLİLİK YAŞANDI
Kulislere göre alınan ağır yenilgi sonrası parti içerisinde hareketlilik yaşanırken Disiplin Kurulu üyesi Ethem Baykal, Akşener'e istifa çağrısı yapmıştı. Akşener'e muhalif ekibin kurultayda yeni bir aday çıkaracağı dilden dile konuşulmaya başlandı. Toplantıda parti içerisindeki hareketlenmeye karşılık parti içi muhalefete kesinlikle göz açtırılmaması konusunda görüş birliğine varıldı.

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