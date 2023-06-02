Toplama masa dağıldı

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, katıldığı yayında Millet İttifakı'nın sona erdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı seçimlerini kaybeden ve milletvekili sayılarını artıramayan İYİ Parti'de tepkiler yükselirken, Genel Başkan Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na gönülsüz destek vermesiyle 6'lı masanın sarsıldığı dile getiriliyor. Poyraz, "Tüm ittifaklar seçim ittifakıdır, seçim bittiği zaman tüm ittifaklar ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti, ittifak tamamlandı. İkinci tur için ittifak içindeki partiler mücadelelerini vermiştir, 28 Mayıs itibarıyla da bu ittifak bitmiştir" dedi.

DİĞER