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Haberler Politika Erdoğan’ın kitabına Ruslardan büyük ilgi

Erdoğan’ın kitabına Ruslardan büyük ilgi

3.6.2023

Gazete

Erdoğan’ın kitabına Ruslardan büyük ilgi
Rusya'nın başkenti Moskova'daki tarihi Kızıl Meydan'da tanıtımı yapılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitabı yoğun ilgi gördü. Erdoğan'ın Rusça'ya çevrilen kitabı, Kızıl Meydan'da açılan 9. Kitap Festivali'nde ilk kez Rus okuyucuların beğenisine sunuldu. Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Sevinç Üçgül tarafından çevirisi yapılan kitabın ilk baskısı Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda Rusya'da dağıtıldı. Yoğun ilgi gören kitabın sergilendiği standın önünde Rus vatandaşlar sıraya girdi.
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