İzmir’de MYK savaşları!

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında önceki gün toplandı. 5 saat süren toplantıda MYK üyeleri istifalarını sundu ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu kabul etti. Şimdi CHP'de gözler yeni oluşturulacak MYK'ya çevrilirken, İzmir'den yeni MYK'ya girmek için ekipler çalışma yürütüyor.31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayının belirlenmesi sürecinde karşı karşıya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Konak Belediye Başkanı Abdül Batur bu kez MYK için karşı karşıya geldi.Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, daha önce Parti Meclisi ve Milletvekili adayı olması için çok uğraş verdiği yakın siyasi yol arkadaşı Rıfat Nalbantoğlu'nun MYK'ya girmesi için bastırırken, Başkan Abdül Batur da Ednan Arslan'ın MYK'da yer alması için çalışma yürütüyor. Öte yandan 14 Mayıs seçimleri sonrası istifa eden Onursal Adıgüzel'in yerine Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Devrim Barış Çelik'in ise 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim gecesi başarılı işler yaptığı ve MYK'daki yerine garanti olarak bakılıyor. Öte yandan İzmir önceki MYK'da dört isimle temsil ediliyordu: Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve Devrim Barış Çelik.