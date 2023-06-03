  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika Kepçe sürgünü istifa ettirdi

Kepçe sürgünü istifa ettirdi

ASKİ’de çalışan Tuğrul Özer, Köşk Belediyesi’nin sosyal medya hesabında paylaştığı kepçe fotoğrafını beğendiği için mobbinge uğrayıp görev yaptığı yerden 55 kilometre uzağa sürüldü. Her gün bu yolu gidip gelme imkanı olmayan Özer istifa etmek zorunda kaldı.

ADEM ÜLKER

3.6.2023

Gazete

Kepçe sürgünü istifa ettirdi
Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ'de kepçe operatörü olarak çalışan Tuğrul Özer, AK Partili Köşk Belediyesi'nin yeni aldığı iş makinelerinin haberinin sosyal medyadaki paylaşımını beğendiği için görev yaptığı yerden 55 kilometre uzağa sürgün edildi. Özer, sürgün nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı. Skandal olay, Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde ASKİ personeli Tuğrul Özer, sosyal medyada gezinirken karşılaştığı, yeni alınan iş makinesi önünde AK Parti Köşk İlçe Başkanı Halil Mollaoğlu ile Belediye Başkanı Nuri Güler'in çektirdiği fotoğrafı beğendi. Özer, beğeni yaptıktan kısa süre sonra görev yaptığı yerden 55 kilometre uzaklıkta bulunan Karpuzlu ilçesine sürgün edildiğini öğrendi.



DAVACI OLMADI İŞE ALINDI
Karpuzlu'ya her gün gidip gelme imkanı olmadığını söyleyen Özer, işi bırakmak zorunda bırakıldı. ASKİ'de çalışan ve Şubat 2019'da yaşanan iş kazasında yaşamını yitiren kayınbiraderi Mustafa Aydoğdu'nun davasına şikayetçi olmamaları karşılığında kendisinin ASKİ'ye işe alındığını söyleyen Tuğrul Özer, "Kayınbiraderim Mustafa Aydoğdu ASKİ'de kamyon şoförü olarak çalışıyordu. Üstlerinin talimatı ile indiği sondaj kuyusunda başına düşen demir su borusu nedeniyle yaşamını yitirmişti. Bizlerin bu konuda davacı olmamamız için CHP'li belediye beni hemen işe aldı ve 2019 yılından bu yana da ASKİ Köşk Şubesi bünyesinde kepçe operatörü olarak çalışıyordum" dedi.



ALPER AYDOĞAN

'BEĞENİRKEN DÜŞÜNECEKTİN'
Evli ve ikiz çocukları olduğunu dile getiren Tuğrul Özer, "Benim ikiz çocuklarım var ve iş kazasında yaşamını yitiren kayınbiraderim Mustafa Aydoğdu'nun çocuğuna da bakıyorum. Geçen hafta salı günü Köşk Belediyesi'nin yeni aldığı kepçe haberi, operatör olarak ilgimi çekti ve paylaşımı beğendim. Daha sonra ASKİ Köşk şefi Alper Aydoğan, bundan sonra Karpuzlu'da çalışacağımı iletti. Ben de kendisine Karpuzlu'ya gitme imkanım olmadığını söylediğimde bana, 'Bunu AK Partililerin paylaşımını beğenirken düşünecektin' yanıtını verdi" diye konuştu.

TALİMAT ÜSTLERİNDEN GELMİŞ
Tuğrul Özer sözlerini şöyle sürdürdü: "ASKİ şefi Aydoğan, benimle ilgili talimatın üstlerinden geldiğini ve kendisinin yapabileceği bir şeyin olmadığını söyledi. Ben de severek çalıştığım ve operatörlük dışında verilen diğer işleri de yapmama rağmen işi bırakmak zorunda kaldım."

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA