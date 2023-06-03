Kepçe sürgünü istifa ettirdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ'de kepçe operatörü olarak çalışan Tuğrul Özer, AK Partili Köşk Belediyesi'nin yeni aldığı iş makinelerinin haberinin sosyal medyadaki paylaşımını beğendiği için görev yaptığı yerden 55 kilometre uzağa sürgün edildi. Özer, sürgün nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı. Skandal olay, Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde ASKİ personeli Tuğrul Özer, sosyal medyada gezinirken karşılaştığı, yeni alınan iş makinesi önünde AK Parti Köşk İlçe Başkanı Halil Mollaoğlu ile Belediye Başkanı Nuri Güler'in çektirdiği fotoğrafı beğendi. Özer, beğeni yaptıktan kısa süre sonra görev yaptığı yerden 55 kilometre uzaklıkta bulunan Karpuzlu ilçesine sürgün edildiğini öğrendi.Karpuzlu'ya her gün gidip gelme imkanı olmadığını söyleyen Özer, işi bırakmak zorunda bırakıldı. ASKİ'de çalışan ve Şubat 2019'da yaşanan iş kazasında yaşamını yitiren kayınbiraderi Mustafa Aydoğdu'nun davasına şikayetçi olmamaları karşılığında kendisinin ASKİ'ye işe alındığını söyleyen Tuğrul Özer, "Kayınbiraderim Mustafa Aydoğdu ASKİ'de kamyon şoförü olarak çalışıyordu. Üstlerinin talimatı ile indiği sondaj kuyusunda başına düşen demir su borusu nedeniyle yaşamını yitirmişti. Bizlerin bu konuda davacı olmamamız için CHP'li belediye beni hemen işe aldı ve 2019 yılından bu yana da ASKİ Köşk Şubesi bünyesinde kepçe operatörü olarak çalışıyordum" dedi.Evli ve ikiz çocukları olduğunu dile getiren Tuğrul Özer, "Benim ikiz çocuklarım var ve iş kazasında yaşamını yitiren kayınbiraderim Mustafa Aydoğdu'nun çocuğuna da bakıyorum. Geçen hafta salı günü Köşk Belediyesi'nin yeni aldığı kepçe haberi, operatör olarak ilgimi çekti ve paylaşımı beğendim. Daha sonra ASKİ Köşk şefi Alper Aydoğan, bundan sonra Karpuzlu'da çalışacağımı iletti. Ben de kendisine Karpuzlu'ya gitme imkanım olmadığını söylediğimde bana, 'Bunu AK Partililerin paylaşımını beğenirken düşünecektin' yanıtını verdi" diye konuştu.Tuğrul Özer sözlerini şöyle sürdürdü: "ASKİ şefi Aydoğan, benimle ilgili talimatın üstlerinden geldiğini ve kendisinin yapabileceği bir şeyin olmadığını söyledi. Ben de severek çalıştığım ve operatörlük dışında verilen diğer işleri de yapmama rağmen işi bırakmak zorunda kaldım."