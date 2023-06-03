Muhtar döven Ali Rıza Koçer’in yetkileri alındı

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ilçedeki Uğur Mumcu Mahalle Muhtarı Hıdır Işık'ı yumruk ve tekme ile darp ettiği iddia edilen Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer ile ilgili harekete geçti. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, yardımcısı Koçer'e bağlı tüm müdürlük yetkilerini aldı. Gümrükçü müdürlükleri kendisine bağlarken, CHP İzmir İl Başkanlığı da olayla ilgili iki parti yetkilisini görevlendirdi. Öte yandan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu yazılı açıklama yaparak olayın son derece üzüntü verici olduğunun altını çizdi. Muhtarların önemli bir görevi yerine getirdiğini kaydeden Aslanoğlu, "İl yönetim kurulumuzda konuyla ilgili ayrıntılı görüşmeleri yapacak ve kendisini disipline sevk edeceğiz. Konunun her yönüyle açığa çıkarılması için çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.





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