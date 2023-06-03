Stoltenberg bugün Ankara’da

NATO, Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in 3-4 Haziran'da Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. NATO'dan yapılan yazılı açıklamada NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 3-4 Haziran'da Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Açıklamada, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 3-4 Haziran 2023 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecektir. 3 Haziran Cumartesi günü (bugün) Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılacak. Genel Sekreter ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve üst düzey Türk yetkililerle ikili görüşmelerde bulunacak" denildi. Öte yandan bugünkü törene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Cezayir, Macaristan, Ruanda'nın da olduğu 20'ye yakın ülkenin devlet ve hükümet başkanının katılması bekleniyor.

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