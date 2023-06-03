Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28'inci yasama dönemi başladı. TBMM'de 28'inci yasama dönemi, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan görevi devralan TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'nin Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.Bahçeli çelenk koyduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra milletvekilleri sırasıyla yemin etti. 28. Dönem Milletvekili yemin törenini izlemek üzere TBMM'ye giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, resmî törenle karşıladı. Şeref Holü'nde Başkan Erdoğan'ı; eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Muhammet Emin Akbaşoğlu ile milletvekilleri karşıladı. Başkan Erdoğan, daha sonra yemin törenini izlemek üzere Genel Kurul'da kendisi için ayrılan locaya geçti.Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcısı olma hayali ile milletvekili seçilemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu töreni izleyici localarından izlemek zorunda kaldılar. Erdoğan, Genel Kurul'a girdiğinde Cumhur İttifakı partilerinin milletvekilleri ayakta ve dakikalarca alkışlayarak karşıladı. Ancak Kılıçdaroğlu milli iradeye saygısızlık ederek ayağa kalkıp alkışlamadı. YSP ve diğer muhalefet partisi milletvekillerinin de aynı tavrı takındığı görüldü. YSP'liler bir başka saygısızlığı da İstiklal Marşı sırasında yaptı. Genel Kurul'da bulunan YSP'lilerin İstiklal Marşı'na eşlik etmediği görüldü.