Erdoğan çiftinden LGS paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi. Başkan Erdoğan paylaşımında "LGS'ye girecek olan, ülkemizin geleceği tüm evlatlarımıza Allah'tan zihin açıklığı ve üstün başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında her birinize güveniyor; sınavın size, ailenize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerinde bulundu. EMİNE Erdoğan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "LGS sınavında ter dökecek tüm öğrencilerimizin emeklerinin karşılığını almasını diliyorum. Başarı yolunda sadece bir basamak olan sınavların, hayal kırıklığına yol açmamasını temenni ediyorum. Evlatlarıyla beraber sınav heyecanını yaşayan tüm ailelerimizi de emekleri için kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

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