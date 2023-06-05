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Haberler Politika Erdoğan’ın dış politika başdanışmanı Kılıç oldu

Erdoğan’ın dış politika başdanışmanı Kılıç oldu

5.6.2023

Gazete

Erdoğan’ın dış politika başdanışmanı Kılıç oldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çok güvendiği isimlerin arasında yer alan Akif Çağatay Kılıç, dış politika ve diplomasiden sorumlu Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı görevine getirildi. Genç yaşına rağmen çok önemli görevlerde yer alan Akif Çağatay Kılıç, bu kez de dış politikanın sorumluluğunu aldı. Kılıç, 15 Haziran 1976'da Almanya Siegen'de dünyaya geldi. Siyaset bilimi ve Avrupa Ekonomisi alanında çalışan Kılıç eğitimini tamamlamasının ardından bir yıl boyunca Sabancı Holding Londra Bürosu'nda satın alma uzmanı olarak görev yaptı. Buradaki görevinden ayrılmasının ardından uzun bir süre boyunca Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Bu süreçte Erdoğan'ın yakın kurmay ekibinde aktif rol aldı, yurt dışı gezilerinin büyük bir kısmında Recep Tayyip Erdoğan'a tercümanlık yaptı.
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