Kabineye Konya damgası

Yeni kabinede 4 bakanın da Konyalı olması dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile Bakanı Mahinur Özdemir ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Konya kabineye dört bakan girdi. Diğer bakanların memleketleri ise şöyle: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz- Bingöl, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç-Bartın, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar-Trabzon, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak- Rize, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek-Batman, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy-Antalya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin-Erzurum, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler-Ardahan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır-İstanbul, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı- Kastamonu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu- Trabzon, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan-Ankara, Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki-Kayseri, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan-Mardin

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