Yeni hizmet döneminin yeni a takımı hazır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlıkta düzenlenen törenle Süleyman Soylu'dan görevi devraldı. Bakan Ali Yerlikaya Soylu'ya teşekkür ederek, "Hizmet bayrağını sizden devralmak bizim için bir onur. Edirne'den Hakkari'ye, Sinop'tan Hatay'a şanlı bayrağımızın dalgalandığı her yerde 85 milyon insanımızı huzur ve güven içinde yaşatmak, bölünmez bütünlüğü muhafaza etmek varlık sebebimizdir" dedi.Yerlikaya, "Mavi vatanımızın her bir damlası bize emanet. Milletimizin her bir ferdi bize emanet. Biz milletimizin emrindeyiz. Görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Temel referansımız hukuk ve insan haklarıdır. Bundan taviz verilmeyecektir. Tüm suçlarla mücadelemiz sürecek. Deprem bölgesindeki tüm yaralarımızı yine hep birlikte saracağız. Kardeşlik seferberliğimiz Türkiye Yüzyılı'na damgasını vuracak" diye konuştu.Bakanlığı boyunca görevi hakkıyla yerine getirmek ve millete hizmet etmek için çalıştığını ifade eden Soylu, "Şimdi de sorumluluğu ağır ama bir o kadar da onurlu olan bu emaneti yetkinliğinden müsterih olduğumuz mesai arkadaşımıza teslim ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de tüm müktesebatımızla elimizden geldiğince aziz milletimizin ve devletimizin emrinde olduğumuzu, İçişleri Bakanlığı'nın ve bu büyük devletin başarısı için gece gündüz duacı olacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı görevini Mahmut Özer'den devraldı. Bakanlık görevini Tekin'e devreden Özer, yaptığı konuşmada çalışma arkadaşlarına, bakan yardımcılarına, genel müdürlere, daire başkanlarına, il müdürlerine, okul müdürlerine, tüm öğretmenler ve idari personel ile eşine ve çocuklarına teşekkür etti. Özer, "Bakanlık görevime başlarken tek duam vardı, girdiğim gibi çıkabilmek. İlkeli, dürüst, şeffaf, uzlaşmayı değil, ilkeyi merkeze alan ve eğitim sisteminin güzelleşmesi için çalışmayı Rabb'imden bana nasip etmesi için dua etmiştim. Allah'ıma hamdediyorum, duamı kabul ettiği ve bu süreçte yardım ettiği için" diye konuştu.Yaklaşık 5 yıl önce aynı salonda duygusal bir veda ile Bakanlıktan ayrıldığını şimdi de aynı duygusallık içerisinde olduğunu dile getiren Tekin, ise şunları söyledi: "Artık önümüzdeki 100 yılın Türkiye Yüzyılı olacağını iddia ediyoruz ve düşünüyoruz. Bu iddiamızda samimiysek ve başarılı olmak istiyorsak bunların inşasının yapılacağı yer de kuşkusuz Milli Eğitim Bakanlığı ve milli eğitim sistemi. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan bize düşen her ne varsa yapmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz."İzmir'de 6 yıl boyuncu Karayolları 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden bulunan ve son olarak Karayolları Genel Müdürlüğü görevini yürüten Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu. Uraoğlu döneminde İzmir'in üç önemli projesi olan Konak Tüneli, Belkahve Tüneli ile Sabuncubeli Tüneli hizmete açılmıştı.2012-2018 yıllarında İzmir 2. Bölge Müdürlüğü görevini yürüten Uraloğlu, İzmir'de ulaşımı rahatlatan tünel projelerinin tamamlanmasında önemli katkıları olmuştu. Konak Tüneli, Belkahve Tüneli ile Sabuncubeli Tüneli'nin hizmete açılmasında iyi bir performans sergileyen Bakan Uraloğlu, 23 Temmuz 2018'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karayolları Genel Müdürü olarak atanmıştı. Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ilk değerlendirmesinde, "İrademiz daha kuvvetli, azmimiz daha fazla ve ülke olarak kaybedeni olmayan bir zaferle, Allah'ın izniyle daha güçlüyüz" ifadesini kullandı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yolumuz uzun, yükümüz ağır ancak azmimiz var, irademiz var, gücümüz var" diyerek başladığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevini 5 yıl boyunca sürdürdüğünü belirten Uraloğlu, şimdi Türkiye Yüzyılı'nın başladığını vurguladı.Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak görevlendirilmesi ile yollarda yatırım hizmetleri katlanarak artacak. Bölünmüş yol ve otoyollar ile daha güvenli, konforlu ve hızlı bir karayolu ağı için 32,5 milyar dolar yeni yatırım ile 2053 yılına kadar otoyol ağı 9 bin 160 kilometreye ve bölünmüş yol ağı 38 bin 942 kilometreye çıkarılacak.Yılmaz Tunç, Bakanlık'ta düzenlenen devir teslim töreni ile Adalet Bakanlığı görevini Bekir Bozdağ'dan devraldı. Bozdağ, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edip görevi gönül rahatlığı ile emanet ettiğini belirterek, "Yılmaz Tunç beyefendi, partide ortaya koyduğu başarıyla adalet politikalarının görünmez yardımcılarındandı. Bugüne kadar bakan-bakan yardımcısı gibi çalıştık. Önümüzdeki politikaları etkin bir şekilde uygulayacaktır. Bizden aldığı bayrağı daha ileriye götüreceğine yürekten inanıyorum. Yolu, bahtı açık olsun" dedi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, "Temel kanunların yenilenmesinden, adalet teşkilatımızın, fiziki ve teknik altyapının güçlendirilmesine kadar, insan hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırılmasından vesayetçi anlayışın ortadan kaldırılmasına kadar sessiz devrim sayılacak icraatlara 21 yıl boyunca imza attık. Hizmetleri, kesintisiz sürdürmenin gayreti içerisinde olacağımızı belirtmek istiyorum" diye konuştu.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atanan Mehmet Özhaseki, düzenlenen tören ile görevi İstanbul Milletvekili Murat Kurum'dan devraldı. İlk açıklamasında depremzedelere seslenen Bakan Özhaseki, "Deprem konutlarının en kısa sürede bitirilmesini hedefliyoruz" dedi. Bakanlığa veda eden Murat Kurum, 5 yıllık süre zarfında ülkenin refahı için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı. Kurum, "Milletimiz için tüm gayretimizi sarf etmeye ve bu manada şehirlerimizin altyapısını, üst yapısını geliştirmeye çalıştık. Şimdi Türkiye Yüzyılı'nın ilkkabinesinde bayrağı, görevi devraldığım bakanımıza iade ediyorum. Kendisine bu süreçte bize vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.Kurum'u, bayrağı hep ileri taşırken gördüğünü söyleyen Özhaseki, "Törenin hayırlı olmasını, güzel sonuçlar doğurmasını niyaz ediyorum. 5 yıl önce değerli kardeşime bu görevi devretmiştim. Geçen süreç içinde de değerli Bakanımı hep çalışırken gördüm, bayrağı zirveye taşırken gördüm, bundan dolayı da mutluluk duyuyorum" diye konuştu.