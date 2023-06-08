İnan: Büyükşehir, hendek destekçisine maaş veriyor

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan ve KHK ile görevden uzaklaştırılan Prof. Dr. Ayşen Uysal'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden maaş almasına tepki gösterdi. İnan, yaptığı paylaşımda, terörle mücadelede askeri operasyonlar kadar destekçilerinin de bedel ödemesinin önemli ve gerekli olduğunu belirtti. Hendeklere destek çıkan bildiri yazan kişinin CHP'nin mali güvencesi altında yaşamına devam ettiğini aktaran İnan, "Paris'te yaşayan birine İzmir'de ne görev verdiniz? Terör örgütüyle aranızda nasıl bir ilişki var? Bu yaptığınız tüm ülkeye ihanettir" dedi.

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