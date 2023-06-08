İYİ Parti’de Akşener’e karşı ayaklandılar

SEÇİMLERİN ardından hedeflediği sonucu alamayan Millet İttifakı'nda iç hesaplaşmalar devam ediyor. Kulislerde Millet İttifakı'nın dağılacağı konuşulurken, parti liderleri de yaptıkları açıklamalarda umut vadetmiyor.

İyi Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, Ortak Akıl Platformu kurulduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Taleplerin muhataplarınca dikkate alınacağını ummaktayız. Dikkate alınmaması halinde, önümüzdeki kongrede partimizin kuruluş ilkelerimize bağlı yeni bir KADRO ve GENEL BAŞKAN adayı ile yola devam edeceğimizi TÜRK milletine saygı ile duyururuz."