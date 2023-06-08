Kabine üyeleri törenle yemin etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs seçimlerinden sonra oluşturduğu yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi TBMM'de yemin etti. TBMM Genel Kurulu'nun, Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında yaptığı toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve 14 Mayıs'ta AK Parti listelerinden milletvekili seçilip Meclis'e giren eski bakanlar yemin etti. Geçen hafta yapılan yemin törenine katılamayan 3 milletvekili de yemin ederek görevlerine başladı.İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu yemin ederken seçim sonuçlarını hala içine sindiremeyen CHP sıralarından "Hoş geldin", "ohhh, ohhh" diye laf atıldı. Hazine ve Maliye eski Bakanı Nurettin Nebati'nin yemini sırasında da "gözlere bak gözlere" sözleri yükseldi. CHP'liler yemin boyunca Nebati'ye sataşmayı sürdürdü. Milli Eğitim eski Bakanı Mahmut Özer heyecanla yemini yanlış okuyunca tekrar etmek zorunda kaldı. Genel Kurul'da Başkan Erdoğan'ın Kabine'ye ilişkin kararnamesi okundu. Daha sonra Kabine Genel Kurul'a davet edildi. Sırasıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu kürsüye gelip ant içtiler.