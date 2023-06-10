  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika AK Parti’li Saygılı: İzmir Büyükşehir kenti terk etti!

AK Parti’li Saygılı: İzmir Büyükşehir kenti terk etti!

10.6.2023

Gazete

AK Parti’li Saygılı: İzmir Büyükşehir kenti terk etti!
AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesaplarından İzmir'de etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan sel ve taşkın görüntülerini paylaşarak yazılı açıklamada bulundu. Saatler sonra bile sel baskını haberlerinin gelmeye devam ettiğini ancak buna karşın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden tek satır açıklama gelmediğini dile getiren Başkan Saygılı, "50 metrelik asfalt çalışmasını bile sosyal medyasından paylaşan Belediye Başkanı ortada yok. Bürokratları ortada yok. Ekipleri ortada yok. Vatandaş ya botla evine gidiyor ya da kovayla işyerine, evine dolan sel sularını boşaltıyor. İzmirli artık sizin beceriksizliklerinizden bıktı..." dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA