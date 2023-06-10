AK Parti’li Saygılı: İzmir Büyükşehir kenti terk etti!

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesaplarından İzmir'de etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan sel ve taşkın görüntülerini paylaşarak yazılı açıklamada bulundu. Saatler sonra bile sel baskını haberlerinin gelmeye devam ettiğini ancak buna karşın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden tek satır açıklama gelmediğini dile getiren Başkan Saygılı, "50 metrelik asfalt çalışmasını bile sosyal medyasından paylaşan Belediye Başkanı ortada yok. Bürokratları ortada yok. Ekipleri ortada yok. Vatandaş ya botla evine gidiyor ya da kovayla işyerine, evine dolan sel sularını boşaltıyor. İzmirli artık sizin beceriksizliklerinizden bıktı..." dedi.

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