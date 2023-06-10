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Haberler Politika Başkan Erdoğan’dan şehit Aybüke öğretmen için anma

Başkan Erdoğan’dan şehit Aybüke öğretmen için anma

10.6.2023

Gazete

Başkan Erdoğan’dan şehit Aybüke öğretmen için anma
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını dün İstanbul Havalimanı'nda yer alan Ali Kuşçu Camii'nde kıldı. Başkan Erdoğan'a burada İstanbul Valiliğine atanan Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz de eşlik etti. Erdoğan, namaz sonrası camiden ayrıldı. Öte yandan Başkan Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde müzik öğretmeni olarak görev yaparken 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Şenay Aybüke Yalçın'ı, 6'ncı ölüm yıl dönümünde andı.



Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Milletimize hizmet etmekten başka hiçbir gayesi olmayan Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizi, alçakça şehit edilişinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Aybüke evladımızı ailesinden, sevdiklerinden, öğrencilerinden ayıran terör örgütü PKK ile mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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