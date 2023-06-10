Teröristler can çekişirken elebaşları sefa sürüyor

MİT, PKK'nın sözde Münbiç istihbarat yapılanmasında yer alan Amed/Sena kod isimli Helin İşenme'yi Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışırken yakaladı. Örgüte 2016'da katılan terörist İşenme, güvenlik güçlerine teslim edildi. TSK'nın kararlı operasyonları sonucu kaçamayacaklarını anlayan teröristler de teslim olmayı sürdürüyor. Millî Savunma Bakanlığı'nca 4 Haziran'da Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teslim olan 2 teröristin görüntüleri teröristlerin yaşadığı sefaleti göz önüne sererken; terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Yürütme Konseyi Eşbaşkanı olan "Cuma" kod adlı terörist Cemil Bayık sıcak yemekler ile donatılmış yer sofrasındaki ziyafeti ile elebaşlarının sefa içindeki yaşayışını sergiledi. Açlıktan yürümekte bile zorluk çeken teröristlerin bu görüntüsü, örgütün sözde üst yönetimi tarafından kaderlerine terkedildiklerini açıkça ortaya koyuyor. Güvenlik kaynakları, teslim olan iki teröristten birinin yapılan sağlık muayenelerinde uzun süreli açlık sebebiyle bağırsaklarının delindiğinin tespit edildiğini belirtti.

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