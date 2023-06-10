  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika Teröristler can çekişirken elebaşları sefa sürüyor

Teröristler can çekişirken elebaşları sefa sürüyor

10.6.2023

Gazete

Teröristler can çekişirken elebaşları sefa sürüyor
MİT, PKK'nın sözde Münbiç istihbarat yapılanmasında yer alan Amed/Sena kod isimli Helin İşenme'yi Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışırken yakaladı. Örgüte 2016'da katılan terörist İşenme, güvenlik güçlerine teslim edildi. TSK'nın kararlı operasyonları sonucu kaçamayacaklarını anlayan teröristler de teslim olmayı sürdürüyor. Millî Savunma Bakanlığı'nca 4 Haziran'da Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teslim olan 2 teröristin görüntüleri teröristlerin yaşadığı sefaleti göz önüne sererken; terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Yürütme Konseyi Eşbaşkanı olan "Cuma" kod adlı terörist Cemil Bayık sıcak yemekler ile donatılmış yer sofrasındaki ziyafeti ile elebaşlarının sefa içindeki yaşayışını sergiledi. Açlıktan yürümekte bile zorluk çeken teröristlerin bu görüntüsü, örgütün sözde üst yönetimi tarafından kaderlerine terkedildiklerini açıkça ortaya koyuyor. Güvenlik kaynakları, teslim olan iki teröristten birinin yapılan sağlık muayenelerinde uzun süreli açlık sebebiyle bağırsaklarının delindiğinin tespit edildiğini belirtti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA