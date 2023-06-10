Türkiye Yüzyılı’nın ilk kabinesinin şifreleri

Küresel lider Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye yüzyılını 'Bismillah' diyerek başlattı. Beştepe'deki Külliye'de Türkiye Yüzyılı'nın startını verirken tarihi bir konuşma yaptı. Ülkemizin önündeki yol haritasını açıklarken stratejik hedefleri işaretledi.

Tarihi konuşmasında, "Milletimle beraber Türkiye Yüzyılı'nı nakış gibi dokuyacağız" sözleriyle stratejik pakete dikkat çekti.

Evet. Türkiye'nin yol haritasını ilmek ilmek örmek, nakış gibi dokumak Türk milletine ve Erdoğan'a çok yakışıyor.

2023-2028 süreci sadece Türkiye'nin değil. Yakın coğrafyamızın, Türk ve İslam dünyasının da kaderi. Birebir yepyeni ilişkiler ağı ortaya çıkacak.

Yeni dünya düzeni, 21'inci yüzyıl düzeni hem küresel kurumlarda hem de zihinlerde müthiş gelişmelere gebe.

2035'te dünya düzeni yerine oturacak. Gelecek 12 yıl içinde dünyanın reçeteli lideri Erdoğan'ın 2023-2028 sürecini yönetmesi ülkemiz için büyük şans, Allah'ın milletimize bir lütfudur.



DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR

"Dünya daha adil olabilir" diye haykıran lider Erdoğan'ın varlığı küresel düzenin kuruluşunda çok etkili olmasına da vesile olacaktır. Türk ve Müslüman devletler de aradığı lideri buldu.

Nitekim Başkan Erdoğan'ın göreve baslarken 81 Türk ve Müslüman ülke liderinin Ankara'ya koşması çok anlamlıdır.

Asya'dan Afrika'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya...

Hint Okyanusu'ndan Atlantik Denizi'ne kadar ülkelerin kalplerinin Ankara'da beraber atması, küresel vicdanın harekete geçtiğini ifade etmektedir.

Millilik, gençlik, küresel tecrübe, çalışkanlık, sabırlı olmanın sonucu gibi şifreler verildi.

Erdoğan Meclis'e çok önem veriyor. Başkan Erdoğan'ın tek Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'na Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'ı getirmesi hem Kürt kardeşlerimize olan yakınlığının hem de ekonomik maharete güvenin işareti. Yılmaz, daha önceki AK Parti hükümetlerinde Kalkınma Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı yaptı. Yılmaz, en son Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı yapıyordu.



'SIR KÜPÜ' HAKAN FİDAN

Başkan Erdoğan'ın "Benim sır küpüm, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sır küpü" dediği Hakan Fidan Dışişleri Bakanı oldu. Fidan, 2010-2015 yılları arasında MİT Müsteşarlığı yaptı.

Hükümet Sistemi'ne geçilmesi ile birlikte Başbakanlık'tan ayrılan MİT Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı ve müsteşarlık kaldırıldı. Fidan, o tarihten bu

yana MİT Başkanı olarak görev yapıyordu.



GELENEK BOZULMADI

İlk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Milli Savunma Bakanlığı'ndan bakanlık koltuğuna gelmesi ile dikkat çeken Hulusi Akar'ın Kayseri'den milletvekili seçilmesi nedeni ile yeni ismin kim olacağı merak ediliyordu.

Başkan Erdoğan o geleneği bozmadı.

2018 yılından bu yana, yani Akar'ın bakan olmasından sonra bu görevi yürüten Orgeneral Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı oldu.



EKONOMİDE STRATEJİ

Başkan Erdoğan-Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek üçlüsüne çok dikkat!

Hem yerli hem de küresel projeler geliyor. Erdoğan'ın liderliğinde ekonomide izlenecek stratejinin işaretleri verildi.

Öncelikle enflasyonla mücadele, sermaye piyasalarının ve yatırım ikliminin güçlendirilmesi ile cari açığın azaltılması. Yeni dönemin öncelikli başlığı enflasyonla mücadele olacak. Bunun yanı sıra fiyat artışlarına karşı dar gelirliler başta olmak üzere asgari ücretliler, memurlar, kamu işçileri ve emeklilerin gelirleri artırılarak söz konusu mücadele sırasında toplumsal refahın korunması hedefleniyor.

- Toplumsal refahı yükseltme.

- Ekonomide şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk.

- Kurumsal kalite ve kapasitenin güçlendirilmesi.

- Makro-finansal istikrarı önceliklendirme.

- 2023-2025 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program taktikleri devreye giriyor.

- Orta vadede enflasyonun 2023 yıl sonu için yüzde 25'lerin altına, Orta Vadeli Program'daki hedefler doğrultusunda 2025 yıl sonuna kadar yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi.

- Tarımsal üretim, verimlilik ve lojistik planlaması güçlendirilerek gıda fiyatlarındaki oynaklığın önüne geçilmesi.

- Gelir düzeyi düşük bireylerin harcama kompozisyonu içinde önemli yer tutan kira harcamalarındaki fahiş artışın önüne geçilmesi.

- 2024-2028 döneminde yıllık ortalama yüzde 5,5 seviyesinde büyüme ile 2028 yıl sonunda 1,5 trilyon dolarmilli gelir büyüklüğüne ve 16 bin dolarlık kişi başı gelir düzeyine ulaşma.



SONUÇ

TÜRKİYE Yüzyılı başladı. İlk hedef 2053. Büyük ve güçlü Türkiye bölgesel güç-küresel aktör Türkiye...

Mağdur ve mazlum Müslüman devletlerin koruyucusu Türkiye... Allah Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve aziz milletimizin yar ve yardımcısı olsun

DİĞER