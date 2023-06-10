Türkiye Yüzyılı’nın yeni Anayasa’sı birleştirici olacak

Çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla yeni dönemde TBMM çatısı altında tüm taraflarla yeni anayasa çalışması yapılacak. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Türkiye'nin gündeminin yeni anayasa olduğunu vurguladı. Uçum, sosyal medya hesabı üzerinden 85 milyona çağrıda bulundu.



YENİ ANAYASANIN ŞİFRELERİ

Uçum, "Gelin hep birlikte Cumhuriyetimizin 100. Yılında 'Türkiye Anayasa Mutabakatı' (TAM) sağlayalım. Türkiye Yüzyılında bu kez olsun 'TAM' olsun diyelim" dedi. AK Parti seçim beyannamesinde yeni anayasanın kodları şu şekilde sıralandı: Yüksek standartlı demokrasi, güvenceli özgürlük ve hukukun üstünlüğünden oluşacak. Her bir vatandaş 'içinde ben varım', 'benim iradem var' diyecek. Yeni anayasa yaşam hakkını düşünce ve kanaat

özgürlüğünü, inancı ve inandığını yaşama özgürlüğünü, aileyi, toplumu ve mülkiyet hakkını koruyacak. Bir daha hiç kimsenin başörtüsü zulmü

gibi çağdışı uygulamalara, zorbalık ve baskılara tevessül etmesine dahi izin vermeyen, daima özgürlükçü, milletin öz değerlerinin tapusu olacak. Irk, din, mezhep, dil, renk ve kültür farkı gözetmeden herkesi kuşatan, insan onuru ortak temelinde buluşturan, kucaklayıcı, bütünleştirici, çeşitlilikte birliği savunan, bir Anayasa olacak.



"HEP BİRLİKTE HAZIRLAYALIM"

Yeni Anayasanın başlıca olmazsa olmazlarını ve temel perspektiflerini sıralayan Uçum, ilk madde olarak yeni anayasanın kaidesinin cumhuriyetin ilkeleri ve demokratik birikim olduğunu belirtti. Uçum, anayasada demokratik birikimin de önemine vurgu yaptı. Türkiye Yüzyılında yeni, sivil, kuşatıcı, özgürlükçü, koruyucu, sosyal ve gelişkin demokrasi içeren anayasaya ihtiyaç olduğunun altını çizen Uçum, tam bağımsızlığı bütün boyutlarıyla korumaya ve güçlendirmeye imkan veren anayasa hazırlanması gerektiğini ifade etti. Uçum, halkın taleplerine dayanarak hazırlanan anayasa taslağının Toplum Merkezli Anayasacılık ile Anayasanın halkın onayına sunulmasını önerdi. Yeni anayasayı birlikte inşa etmeye davet eden Uçum, "Hem darbe ürünü olan hem de birçok değişiklikle bütün iç tutarlılığını, dil ve terim uyumunu yitirmiş bir anayasayla yaşamak Cumhuriyetin 100. Yılında ülkemize yakışan bir hal değil. O nedenle gelin hep birlikte Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türkiye Anayasa Mutabakatı (TAM) sağlayalım. Türkiye Yüzyılında bu kez olsun 'TAM' olsun diyelim" ifadelerini kullandı.

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