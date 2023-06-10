Ukrayna, tarihinin ikinci felaketini yaşıyor

Ukrayna'da Kahovka barajının patlatılması sonrası tarihin en büyük çevre felaketlerinden birini yaşanıyor. Kilometrelerce tarım arazisi ve evler su altında kalırken, sivillerin tahliyesi için zamana karşı yarış veriliyor. Baraj felaketinin orta vadede 125 milyar doları aşan bir fatura çıkaracağı hesaplanıyor.



TARIM KRİZİ YAŞANABİLİR

Ukrayna'da 6 Haziran gecesi Dinyeper nehri üzerinde patlatılan 'Kahovka' barajı 1986 yılında yine Ukrayna'da yaşanan Çernobil nükleer santral faciasına benzetilmeye başlandı. Son 72 saatte barajın suları 31 yerleşim birimini su altında bırakırken, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski bölgeye giderek yerinde incelemelerde bulundu. Şu ana kadar su baskını tarım arazileri de hesaba katıldığında 600 km2 alanı kapladı. Buğday, arpa, mısır, ayçiçeği üretilen araziler sular altında kaldı.



KİM PATLATTI BİLİNMİYOR

Uzmanlar, Çernobil gibi Kahovka felaketinin de yıllar sürecek olumsuz etkileri olacağını, on yılda 125 milyar dolardan fazla fatura çıkaracağını belirtiyor. Barajın yıkılması ve sulama imkânlarının azalmasıyla tarımsal üretimin olumsuz etkileneceği öngörülüyor. Volodimir Zelenski, Rusların bölgedeki sivil halkın tahliye edilmesini de açtıkları ateşle engellemeye çalıştığını söyledi. Zelenski'ye eşlik eden Herson askeri yönetimi Başkanı Aleksander Prokudin, "Düşman resmen sivillerin sularda boğulmasını istiyor. Herson çevresinde tahliye operasyonu başlattığımızda karşı taraftan bize ateş açtılar. Herson şehir merkezine de top mermileri düşüyor" açıklamasını yaptı. Kahovka barajını kimin patlattığı muamma kalmaya devam ederken, Ukrayna Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Andrey Yusof ellerinde somut kanıtlar bulunduğunu açıkladı.Andrey Yusof, "Barajı Rusların yıktığını gösteren kanıtları gece gündüz çalışarak topluyoruz. Zamanı geldiğinde belgeleri masaya koyacağız.

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