Yenilen pehlivan güreşe doymuyor!

28 Mayıs seçimleri sonrası istifa çağrılarının hedefinde olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk kez canlı yayına çıkarak açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Ortaya çıkan tabloyu ağır bir yenilgi olarak görmek asla ve asla doğru değil" diyerek hayrete düşürdü. Yenilgi gerekçesini kırsal kesimden aldıkları düşük oya bağlayan Kılıçdaroğlu, "Kurulan sandık sayısı 3'ten aşağı yerlerde sadece TRT izleniyor" ifadeleriyle skandal bir savunmaya imza attı. Kurultayın yerel seçimden önce yapılacağını belirten Kılıçdaroğlu, seçimlerde elde ettikleri oy oranına ilişkin ise, "Biz çıtamızı yükselttik. İyi bir noktaya getirdik" sözleriyle gündem oldu. Seçimin ikinci tura kalması hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan birinci turda kaybetti. Onun açısından büyük bir travma" yorumunu yaptı. Partisinde krizlerle boğuşan Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a travma yaşattıklarını iddia etmesi, "pes" dedirtti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile genel başkanlığa adaylık konusunu hiç konuşmadıklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarının birinci öncelikleri seçildikleri beldeye hizmet etmektir. Halk onları kendilerine hizmet etsin diye seçti. Siz buraları bırakın başka işlerle uğraşın, olmaz" ifadeleriyle bu girişime itirazını dile getirdi.



KAÇAMAK CEVAPLAR

Programda "Kurultay'da aday mısınız?" diye kendisine defalarca kez soru yöneltilen Kılıçdaroğlu, "Aday olup olmamamın hiçbir önemi yok", "Gidip de ben adayım demem", "Konuyu yine kişiye getirdik. Neden kişiye getiriyoruz?", "Partinin kurumsal kimliği var" gibi ifadeler kullanarak kaçamak cevaplar verdi. Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu, "Aday gösterirseniz devam ederim" mesajı olarak değerlendirildi.

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