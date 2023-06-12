Depremzedeye asansör eziyeti

İzmir'de 30 Ekim 2020'de merkez üssü Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından kentte evleri yıkılan ya da ağır hasar gören depremzedeler kiracı olarak önce Konak'taki Hilton Oteli'ne, ardından geçici olarak Karabağlar ilçesindeki Yaşar Kemal Mahallesi 6004 Sokak'taki Uzundere konutları olarak bilinen belediyeye ait dairelere yerleştirildi.



DIŞARI ATILMA KORKUSU

İddiaya göre Soyer bu süreçte 224 depremzede aileye talep etmeleri halinde oturdukları konutları uygun koşullarda satabileceklerinin sözünü verdi. Sonra bu sözü unutup daireleri ihale ile satma kararı alan Soyer, daireleri boşaltmayanlara geriye dönük kira ile elektrik, su paralarını da yasal faizleri ile birlikte tahsil etmekle tehdit etti. Gelen tepkiler üzerine Soyer dairelerin tahliyesi için 31 Mayıs'a kadar ek süre verdi. Bu süreçte daireler de ihale ile satılmaya devam etti. Depremzedeler, oturdukları dairelerden kapı dışarı edilme korkusu ile karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz Cuma günü ise, depremzedelerin kaldığı 13 katlı apartmanlardaki asansörlerin elektrik şalterleri kapatıldı. 4 bloktan ikisinin asansörü tekrar faaliyete sokulurken, diğer 2 blokta ise asansörün halen çalışmadığı öğrenildi. Yeni Asır'ın görüştüğü Özcan ailesi yetkililere ulaşmaya çalıştıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını, kendilerine bu şekilde evlerini boşaltmaları için gözdağı verildiğini öne sürdü. Ayrıca, burada yaşayan engelli depremzedelerin merdiven inip çıkamadığı için asansörler açılana kadar akrabalarında kalmak zorunda kaldığını aktardı.



ÖZEL HABER

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