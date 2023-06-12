“Erdoğan’ın ziyareti dünyaya bir mesaj”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başkan Recep Tayyip Tayyip Erdoğan'ın ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapacak olmasının büyük önem taşıdığını ve bununla dünyaya "KKTC bir devlettir" mesajı verileceğini bildirdi.



"AYRILMAZ BİR PARÇAYIZ"

Erdoğan'ın milli siyasetinin, seçimlerde bir kez daha Türk milletinden onay aldığını vurgulayan Tatar, Türkiye ile KKTC ilişkilerinin her zaman

çok farklı olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının kendilerini büyük Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olarak tanımladığına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Tatar, Erdoğan'ın "Göreve Başlama Töreni"ndeki konuşmasında ülkeleri sayarken KKTC'yi ilk sırada zikrettiğini aktararak, "Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapacak olması büyük önem taşıyor. Sayın Erdoğan'ın buraya yapacağı ziyaret, dünyanın bize uyguladığı, ambargo, izolasyon ve engellemelere karşı Türkiye'nin KKTC'ye verdiği önemi ve değeri göstermektedir. Türkiye KKTC'yi sahiplenmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada da tüm dünyaya KKTC'nin tanınma zamanının geldiğini söylemişti. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk yurt dışı gezisini ülkemize yapacak olmasından dolayı Kıbrıs Türk halkı adına şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

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