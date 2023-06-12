Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde iki şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının yerleştirdiği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan iki askerin şehit olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya ve Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilmiş ancak tedavi gördükleri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuşlardır. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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