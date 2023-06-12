  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde iki şehit

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde iki şehit

12.6.2023

Gazete

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde iki şehit
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının yerleştirdiği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan iki askerin şehit olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya ve Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilmiş ancak tedavi gördükleri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuşlardır. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA