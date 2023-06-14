Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na: Derhal özür dile

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kaybettiği seçimin faturasını köylülere çıkartan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Derhal özür dile" çağrısında bulundu. DEVLET Bahçeli, Anayasa değişikliği konusunda da hazırlıklarını tamamladıklarını belirtirken, 2024 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçimler için de start verdi.

'GÜVENME DOSTUNA DEMİŞTİM'

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun köylüler ve TRT ile ilgili sözlerine yanıt olarak, "Köylülerimizi ve TRT'yi suçlayan ve hakir gören tarihi hatası şuur kaybının yanı sıra hala şoku atlamadığına delildir. Derhal özür dilemesi lazımdır. Anadolu'nun kavruk yüzlü, nasır tutmuş elli, tarlasında ve ağırında nafakasının mücadelesinde olan şerefli insanlarımızı anlamadan, haklarını teslim etmeden, onların gönüllerine girmeden yapılacak hiçbir mücadeleden sonuç alınamaz" ifadelerini kullandı. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu uyardığının altını çizerek şunları söyledi: "Güvenme dostuna, saman doldurur postuna dedim. CHP'nin üzerinden 40'a yakın milletvekilini kapan doğruca kendi evine gitti."

'100 MADDELİK ANAYASA TEKLİF METNİMİZ HAZIR'

BAHÇELİ, "Sayın Kılıçdaroğlu ve diğer ortaklarının milletin çağrısına kulak verip, en azından yeni bir Anayasa konusunda olumlu ve yapıcı yaklaşmaları önümüzdeki en belirgin samimiyet testidir. MHP ve Cumhur İttifakı Türkiyemize geniş katılımlı, kapsayıcı, demokratik nitelikli, milletimizin özlemlerini yansıtan, devlet ve millet dengesini titizlikle kuran bir Anayasa kazandırabilmek için elini taşın altına koymaya hazırdır. Bu kapsamda Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümünde 100 maddelik Anayasa teklif metnimiz de çoktan hazırlanmıştır. Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür" dedi.