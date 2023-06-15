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Haberler Politika Kılıçdaroğlu’ndan sıkıyönetim kararları

Kılıçdaroğlu’ndan sıkıyönetim kararları

15.6.2023

Gazete

Kılıçdaroğlu’ndan sıkıyönetim kararları
SEÇİM yenilgisi sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partili isimlerden gelen istifa çağrılarına aldırış etmeden 'görevimin başındayım' mesajı verdi. Parti içindeki çalkantılı süreç CHP'de bazı katı kuralları da beraberinde getirdi. Grup Yönetim Kurulu'nun 7 Haziran'da aldığı kararlarda 3 madde ön plana çıktı. Dikkat çeken maddeler arasında, partililerin televizyona çıkmadan önce grup başkanvekilinin onayını alması gerektiği, 5-6 kişinin konuk olduğu programlara katılım sağlanmayacağı, yazılı, görsel ve sosyal medyada açıklama yapmadan önce onay alma zorunluluğu yer alıyor.
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