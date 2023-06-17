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Haberler Politika Bakan Güler, NATO’da aile fotoğrafı çekimine katıldı

Bakan Güler, NATO’da aile fotoğrafı çekimine katıldı

17.6.2023

Gazete

Bakan Güler, NATO’da aile fotoğrafı çekimine katıldı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde aile fotoğrafı çekimine katıldı. NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de devam etti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı'nın ardından savunma bakanları ile aile fotoğrafı çekimine katıldı. Bakan Güler, fotoğraf çekiminde İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın yanında yer aldı.
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