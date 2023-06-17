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Haberler Politika Emine Erdoğan’dan karne tebriği

Emine Erdoğan’dan karne tebriği

17.6.2023

Gazete

Emine Erdoğan’dan karne tebriği
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2022- 2023 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla mesaj yayımladı. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun soluklu bir eğitim-öğretim yılının ardından tatili sonuna kadar hak eden tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Güzel çocuklarım, karneler gerçek başarının karşılığı olmamakla beraber, eksikleri görmek ve tamamlamak için motivasyon kaynağıdır. Eminim ki her eğitim yılında başarınız katlanarak artacaktır. Hepinize huzurlu ve mutlu bir tatil dönemi Emine diliyorum" ifadesini kullandı.
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