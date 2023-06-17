  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika FETÖ’nün ‘Orta Asya sorumlusu’na 21 yıl

FETÖ’nün ‘Orta Asya sorumlusu’na 21 yıl

17.6.2023

Gazete

FETÖ’nün ‘Orta Asya sorumlusu’na 21 yıl
MİT tarafından Kırgızistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen FETÖ/ PDY'nin sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın, 'terör örgütü yöneticiliği ve kuruculuğu' suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme başkanı tarafından kararın açıklanmasından önce söz verilen İnandı, Bylock kullanmadığını ve bugüne kadar çalıştığı eğitim kurumlarının terörle bağlantısının bulunmadığını söyledi. Sanık beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık İnandı hakkında 'terör örgütü yöneticiliği ve kuruculuğu' suçundan 21 yıl hapis cezası verdi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA