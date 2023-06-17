FETÖ’nün ‘Orta Asya sorumlusu’na 21 yıl

MİT tarafından Kırgızistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen FETÖ/ PDY'nin sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın, 'terör örgütü yöneticiliği ve kuruculuğu' suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme başkanı tarafından kararın açıklanmasından önce söz verilen İnandı, Bylock kullanmadığını ve bugüne kadar çalıştığı eğitim kurumlarının terörle bağlantısının bulunmadığını söyledi. Sanık beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık İnandı hakkında 'terör örgütü yöneticiliği ve kuruculuğu' suçundan 21 yıl hapis cezası verdi.

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