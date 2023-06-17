Güvenli liman New York mu Hamburg mu Liverpool mu?

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında hezimete uğradı. Seçimlerin üzerinden bir ay geçti. CHP'de kaos var. Her kafadan bir ses çıkarken Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında genel başkanlık yarışı komedisi yaşanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkez ve teşkilat üzerinde hakimiyeti devam ederken çok kurnaz bir şekilde olağanüstü kurultayın önün kesen olağan kurultay kararı alarak ipleri elinde tuttu.

Bu süreçte Ekrem İmamoğlu akıntıya karşı kürek çekiyor. Seçimlerin ardından CHP'de ne manaya geldiği hala anlaşılamayan "değişim" talebini dile getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile üçüncü defa bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede İmamoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Onursal başkan olun, değişimin öncülüğünü yapın" dediği, Kılıçdaroğlu'nun ise ilçe ve illerde başlatılan kongre süreçlerine işaret ederek, "sürece birlikte bakarız" mesajı verdiği öğrenildi.

KOLTUĞA YAPIŞTIĞINI GÖSTERDİ

Belli ki Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı adaylığı için istekli. Ama çıkıp 'ben adayım' demiyor. Peki ne diyor?

Kılıçdaroğlu'na onursal başkan olun, aday ben olayım' diyor. Kılıçdaroğlu ile yarışarak değil, aklınca tek aday olarak girerek CHP Genel Başkanı olmak istiyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin ilk grup toplantısında 'CHP kaptanı benim, CHP gemisini limana ben götüreceğim' diyerek koltuğa yapıştığını net biçimde ortaya koydu. Kılıçdaroğlu çekilmiyor. Önümüzdeki kurultayda tekrar aday olmakta kararlı.

ADAY OLMA ŞANSI ÇOK YÜKSEK

CHP Genel Başkanı olacaksa, Kılıçdaroğlu ile savaşmak zorunda kalacağını bilen Ekrem İmamoğlu'nun bir manevra yaptığı konuşuluyor.

Meşhur bir deyim var: Veremi gösterip sıtmaya razı etme. İmamoğlu da genel başkan adaylığını gösterip Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 2024 belediye başkan adaylığını garantiye alma manevrası yapıyor.

Konuştular mı, şimdilik duymadık. Herhalde konuşmuşlardır. Kılıçdaroğlu, "Dur oğlum, mahkeme kararının ne olacağını bilmiyoruz.

İkinci mahkeme de başlayacak. Sonunda siyasi yasak çıkabilir. Sen bırak genel başkanlık işini, belediye başkan adayı olma şansını da kaybetme riski içindesin. Sen işine bak, ilçe ve il kongreleri sürecine ve senin mahkeme işine bakarız. Yerel seçimlere 9 ay var" diyerek İmamoğlu'nun gardını düşürmüş olabilir. Yani İmamoğlu'nun durumu parlak değil.

Siyasi yasak risklerine rağmen gerçeklere karşı genel başkan adayı olmayı göze alabilirse, kurultayda kıran kırana bir mücadele bekliyor demektir. Öngörüme göre, Ekrem İmamoğlu, İstanbul adaylığını garantiye almanın peşinde. Siyasi yasaklar konusu 2024 Mart ayına kadar aydınlanmazsa CHP adayı olma şansı çok yüksek.

Peki yasak çıkarsa ne olur? Mustafa Sarıgül, CHP İstanbul adayı olarak potaya girmek için hazır bekliyor.

ONLARDAN DESTEK BEKLİYOR

CHP'nin ilk grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Kaptan olarak gemiyi sağlam limana götüreceğimi herkes bilsin" ifadeleri dikkat çekti.

"Kaptan ve güvenli liman" örnekleri kamuoyunda tartışılıyor. Tamam 'kaptan benim' diyor. Peki Kılıçdaroğlu'nun sağlam limanı neresi? Bu liman başka bir liman olabilir.

Amerika-New York limanı mı? Almanya- Hamburg limanı mı? İngiltere-Liverpool limanı mı? Altılı masayı kurgulamasında, seçimlere giden yolda bu limanlardan aldığı suflelerle yürümesini göz önüne alırsak, genel başkanlığı için bu limanlardan destek bekliyor olabilir

SONUÇ

CHP liderinin seçimden sonra genel başkanlıktan ayrılmayı hiç düşünmediğini belirten parti kurmayları, "geminin sağlam götürüleceği liman" olarak da yerel seçimleri işaret ettiğini belirtiyorlar.

CHP'de, Meclis'in kapanmasından sonra da il ve ilçe kongreleri için yoğun bir çalışmanın başlayacağına dikkat çekerken 'Bakalım, Kılıçdaroğlu'na karşı kim genel başkan adayı olarak çıkmaya cesaret edebilir' notunu düşüyorlar. Bu ne demek?

Ekrem İmamoğlu'na 'sıkıyorsa aday ol' demektir. Kılıçdaroğlu'nun cesur olup olmadığını göreceğimiz günler başladı.