Yeni büyükelçilere görevleri tebliğ edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ ederken, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği görevi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Tanju Bilgiç'e verildi. 2015'te Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı olarak göreve başlayan, 2019'dan bugüne Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Şubat 2022'den bu yana Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi oldu.

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Fidan'ın tebliğ ettiği diğer isim ve görev yerleri şu şekilde: "Paris Büyükelçiliği'ne Yunus Demirer, Varşova Büyükelçiliği'ne Rauf Alp Denktaş, Paraguay- Asuncion Büyükelçiliği'ne Yavuz Kül, Fas Büyükelçiliği'ne Mustafa İlker Kılıç, Kiev Büyükelçiliği'ne Mustafa Levent Bilgen, Madrid Büyükelçiliği'ne Nüket Küçükel Ezberci."